Клопп: «Нам нужно придумать, кем заменить Мане, когда он уедет на Кубок Африки»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как команда собирается компенсировать отъезд сенегальского форварда Садьо Мане на Кубок африканских наций:

«Он вингер, атакующий и выдающийся футболист, может играть под нападающим, может делать все, что угодно. Если бы у нас было пять других вингеров на замену, тогда бы сейчас у нас не было такой команды и такой атмосферы, когда каждый чувствует свою значимость. Садьо уйдет, и нам придется искать решения. При маловероятных обстоятельствах – на трансферном рынке. Если нет – то в составе».

Напомним, что Мане является претендентом на звание лучшего игрока в Африке по версии Африканской конфедерации футбола.