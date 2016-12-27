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Клопп: «Нам нужно придумать, кем заменить Мане, когда он уедет на Кубок Африки»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Ливерпуль, Мане Садьо
Сегодня, 06:22 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как команда собирается компенсировать отъезд сенегальского форварда Садьо Мане на Кубок африканских наций:

«Он вингер, атакующий и выдающийся футболист, может играть под нападающим, может делать все, что угодно. Если бы у нас было пять других вингеров на замену, тогда бы сейчас у нас не было такой команды и такой атмосферы, когда каждый чувствует свою значимость. Садьо уйдет, и нам придется искать решения. При маловероятных обстоятельствах – на трансферном рынке. Если нет – то в составе».

Напомним, что Мане является претендентом на звание лучшего игрока в Африке по версии Африканской конфедерации футбола.

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