Фелипе Мело провел переговоры с «Сан-Паулу»

Полузащитник миланского «Интера» Фелипе Мело сообщил, что ведет переговоры с представителями «Сан-Паулу»:

«У меня все еще действует контракт с „Интером“, и мне трудно говорить о своем будущем прямо сейчас. Пока что я доволен в Италии. „Сан-Паулу“? У меня были только некоторые предварительные переговоры с ними. Их спортивный директор похвалил меня в интервью».

Ранее сообщалось, что 33-летним бразильцем интересуется «Палмейрас».