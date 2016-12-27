Фелипе Мело провел переговоры с «Сан-Паулу»
Сегодня, 06:40 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник миланского «Интера» Фелипе Мело сообщил, что ведет переговоры с представителями «Сан-Паулу»:
«У меня все еще действует контракт с „Интером“, и мне трудно говорить о своем будущем прямо сейчас. Пока что я доволен в Италии. „Сан-Паулу“? У меня были только некоторые предварительные переговоры с ними. Их спортивный директор похвалил меня в интервью».
Ранее сообщалось, что 33-летним бразильцем интересуется «Палмейрас».
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