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Бышовец: «Ситуация в „Спартаке“ требовала приобретения центрального защитника»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Амкар, Джикия Георгий, Бышовец Анатолий
Сегодня, 06:52 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о новичке «Спартака» Георгие Джикии, перешедшем в московский клуб из «Амкара»:

«Ситуация, в которой оказался „Спартак“, требовала приобретения центрального защитника. Это и проблемы с Боккетти, травмы Маурисио и Таски. А в этой зоне вариация приводит к тому, что между защитниками отсутствует должное взаимопонимание, когда игра каждого из защитников дополняет друг друга.

По тому, что видел в последних матчах в исполнении Джикии, а это и игра со „Спартаком“, с ЦСКА, скажу, что у него хорошие физические качества, есть навыки игры вверху. Возможно, не хватает опыта для игр на европейском уровне. Все-таки есть проблемы с необоснованными фолами, что, наверное, отчасти связано с темпераментом, есть сложности с умением распорядиться мячом, чтобы начать атаку или продолжить ее. В завершающей стадии дела обстоят лучше. При стандартах он может принести немало пользы. В целом, думаю, что материал хороший и приобретение обоснованное, но нужно время».

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