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Матурана: «Не удивлен, что Хамес так мало играет за „Реал“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Родригес Хамес
Сегодня, 07:08 | Источник: cadenaser.com | Редакция: Павел Молочный

Бывший наставник колумбийской сборной Пачо Матурана не удивлен тому, что хавбек «Реала» Хамес Родригес редко появляется на поле:

«Я не удивлен, что Хамес так мало играет за „Реал“. Это клуб, который имеет определенную структуру, в которой Родригесу сложно найти себе место. Тренер в первую очередь обязан заботиться о командных успехах, а не об отдельных игроках. Хамес сам должен определиться со своим будущим, и я не вправе давать ему советы».

Напомним, агент футболиста сообщил, что Хамес не покинет «Королевский клуб» зимой.

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