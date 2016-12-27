Матурана: «Не удивлен, что Хамес так мало играет за „Реал“»

Бывший наставник колумбийской сборной Пачо Матурана не удивлен тому, что хавбек «Реала» Хамес Родригес редко появляется на поле:

«Я не удивлен, что Хамес так мало играет за „Реал“. Это клуб, который имеет определенную структуру, в которой Родригесу сложно найти себе место. Тренер в первую очередь обязан заботиться о командных успехах, а не об отдельных игроках. Хамес сам должен определиться со своим будущим, и я не вправе давать ему советы».

Напомним, агент футболиста сообщил, что Хамес не покинет «Королевский клуб» зимой.