Заменой Пепе в «Реале» станет арендованный «Айнтрахтом» 19-летний Вальехо
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Айнтрахт Ф, Вальехо Хесус, Пепе, Зидан Зинедин
Сегодня, 07:25 | Источник: As.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, в случае ухода из клуба защитника Пепе, собирается сделать ставку на 19-летнего Хесуса Вальехо.
Напомним, Пепе получил очень заманчивые предложения от китайских клубов и близок к тому, чтобы летом покинуть «Реал». Что же касается Вальехо, то немецкий клуб уже пытался договориться со «сливочными» о продлении срока аренды игрока, но получил отказ. Аренда Вальехо в «Айнтрахте» рассчитана до лета 2017 года.
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