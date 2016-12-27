Заменой Пепе в «Реале» станет арендованный «Айнтрахтом» 19-летний Вальехо

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, в случае ухода из клуба защитника Пепе, собирается сделать ставку на 19-летнего Хесуса Вальехо.

Напомним, Пепе получил очень заманчивые предложения от китайских клубов и близок к тому, чтобы летом покинуть «Реал». Что же касается Вальехо, то немецкий клуб уже пытался договориться со «сливочными» о продлении срока аренды игрока, но получил отказ. Аренда Вальехо в «Айнтрахте» рассчитана до лета 2017 года.