Сёмин: «Измайлов – гений»

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин очень лестно отозвался о полузащитнике «Краснодара» Марате Измайлове, восемь лет выступавшем за «Локо»:

«Измайлов – гений. Он может полгода не тренироваться, а потом выйти и сыграть лучше всех, снова получить травму и выбыть опять на полгода. До „Краснодара“ Марат почти год не играл, хотя до этого провел 90 процентов матчей сезона. Когда он выступал в „Габале“, на него собирался смотреть весь Азербайджан. Наверное, в карьере каждому футболисту предназначено сыграть определенное количество матчей. А Измайлов, хотя уже и возрастной, не доиграл свое. По функциональному состоянию он еще на многое способен».

Напомним, ранее сообщалось, что «Локомотив» ведет переговоры с «Краснодаром» по 34-летнему Измайлову.