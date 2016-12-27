Адриан Рамос может перейти из «Боруссии» Д в «Бэйцзин Гоань»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бэйцзин Гоань, Боруссия Д, Рамос Адриан
Сегодня, 07:57 | Источник: Bild.de | Редакция: Павел Молочный
Нападающий дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос может стать игроком китайского клуба «Бэйцзин Гоань».
По информации источника, в новом клубе 30-летний колумбийский форвард сможет получать 6 млн евро в год (вдвое больше нынешней зарплаты футболиста). Руководство немецкого клуба согласно продать игрока за € 10 млн.
После 16-ти туров Бундеслиги у Рамоса на счету 2 гола и 1 голевая передача за 7 матчей.
Напомним, что «Бэйцзин Гоань», наряду с «Гуанчжоу Эвергранд», предлагает рекордную зарплату форварду и полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни.
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