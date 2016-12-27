Адриан Рамос может перейти из «Боруссии» Д в «Бэйцзин Гоань»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос может стать игроком китайского клуба «Бэйцзин Гоань».

По информации источника, в новом клубе 30-летний колумбийский форвард сможет получать 6 млн евро в год (вдвое больше нынешней зарплаты футболиста). Руководство немецкого клуба согласно продать игрока за € 10 млн.

После 16-ти туров Бундеслиги у Рамоса на счету 2 гола и 1 голевая передача за 7 матчей.

Напомним, что «Бэйцзин Гоань», наряду с «Гуанчжоу Эвергранд», предлагает рекордную зарплату форварду и полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни.

