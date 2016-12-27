Касильяс интересен «Марселю»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс может сменить команду. Интерес к испанцу проявляет «Марсель», спортивным директором которого стал Андони Субисаррета. Он хочет пригласить Касильяса во французский клуб. Контракт 35-летенго вратаря с «Порту» рассчитан до 2018 года. Им ранее интересовались испанские клубы.