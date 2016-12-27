Касильяс интересен «Марселю»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Марсель, Порту, Касильяс Икер, Субисаррета Андони
Сегодня, 08:37 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Вратарь «Порту» Икер Касильяс может сменить команду. Интерес к испанцу проявляет «Марсель», спортивным директором которого стал Андони Субисаррета. Он хочет пригласить Касильяса во французский клуб. Контракт 35-летенго вратаря с «Порту» рассчитан до 2018 года. Им ранее интересовались испанские клубы.
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