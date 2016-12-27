Пилоты разбившегося самолёта «Шапекоэнсе» хотели сесть раньше, но передумали

Колумбийские следователи в ходе расследования авиакатастрофы с участием команды «Шапекоэнсе» выявили ряд нарушений правил эксплуатации воздушного судна. Они подтвердили, что авария случилась из-за нехватки топлива, поскольку самолет им был заправлен на минимально необходимом уровне. Причем пилоты, судя по расшифровке переговоров, об этом знали, они хотели сесть вынужденно в Боготе, однако передумали. Также на самолете была перегрузка на 400 кг, а его воздушный коридор был на тысячу футов выше, чем расчетный для этого типа судна.

Генеральный директор компании-перевозчика Густаво Варгас Гамбоа уже арестован вместе со своим сыном, который занимал пост чиновника. Следователи полагают, что их связи позволили им ввести в эксплуатацию самолет с нарушениями. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек, включая 19 футболистов «Шапекоэнсе».