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Пилоты разбившегося самолёта «Шапекоэнсе» хотели сесть раньше, но передумали

Соккер.Ру // Бразилия. Серия А 2016, Заграница: события, Шапекоэнсе
Сегодня, 08:44 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Колумбийские следователи в ходе расследования авиакатастрофы с участием команды «Шапекоэнсе» выявили ряд нарушений правил эксплуатации воздушного судна. Они подтвердили, что авария случилась из-за нехватки топлива, поскольку самолет им был заправлен на минимально необходимом уровне. Причем пилоты, судя по расшифровке переговоров, об этом знали, они хотели сесть вынужденно в Боготе, однако передумали. Также на самолете была перегрузка на 400 кг, а его воздушный коридор был на тысячу футов выше, чем расчетный для этого типа судна.

Генеральный директор компании-перевозчика Густаво Варгас Гамбоа уже арестован вместе со своим сыном, который занимал пост чиновника. Следователи полагают, что их связи позволили им ввести в эксплуатацию самолет с нарушениями. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек, включая 19 футболистов «Шапекоэнсе».

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