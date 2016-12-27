Первый тренер Новосельцева: «Компенсации за Ивана школа не дождалась»

Первый тренер защитника «Зенита» Ивана Новосельцева Виктор Захаров рассказал о выплате компенсации за переход игрока из «Ростова» в петербургский клуб.

«Мы были не прочь получить солидарную выплату еще тогда, когда Новосельцев перешел из „Торпедо“ в „Ростов“. Но понимали: много не дадут. В итоге не стали связываться.

Ждали ли денег от „Зенита“? В общем, да. В прессе мелькала сумма – 10 миллионов евро. Нам по регламенту полагался один процент. 100 тысяч евро для школы – просто здорово. Мячи бы купили, оборудование, экипировку.

Но потом прочитали интервью с Саввиди, где прозвучали 8 миллионов рублей, и узнали наш бонус – 76 тысяч. Подумали – нелепица какая-то. Направили письмо в РФПЛ. Пришел официальный ответ за подписью Чебана: в соответствии с контрактом, сумма трансфера – 8 миллионов рублей. Точка.

Получили ли 76 тысяч из Петербурга? Нет. „Зенит“ потребовал передаточный акт на школу, а он по объективным причинам не выправлен. Теперь по истечении года деньги поступят в РФС. Нашей школе они не достанутся».