МЮ не отдаст Марсьяля в аренду «Севилье»

«Манчестер Юнайтед» отказался отдавать в аренду «Севилье» нападающего Антони Марсьяля. Испанский клуб хотел взять француза до конца сезона, однако в МЮ на Марсьяля рассчитывают и не планируют расставаться с ним, несмотря на нерегулярную игру. Также интерес к игроку проявлял «Вест Хэм».