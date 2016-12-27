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МЮ не отдаст Марсьяля в аренду «Севилье»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Севилья, Марсьяль Антони
Сегодня, 09:35 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

«Манчестер Юнайтед» отказался отдавать в аренду «Севилье» нападающего Антони Марсьяля. Испанский клуб хотел взять француза до конца сезона, однако в МЮ на Марсьяля рассчитывают и не планируют расставаться с ним, несмотря на нерегулярную игру. Также интерес к игроку проявлял «Вест Хэм».

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