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«Эвертон» нацелился на Бераино

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вест Бромвич, Эвертон, Бераино Саидо
Сегодня, 09:38 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Вест Бромвича» Саидо Бераино может сменить команду в январе. Интерес к английскому форварду проявляет «Эвертон». Наставник «ирисок» Рональд Куман хочет видеть 23-летнего игрока в своей команде. Контракт Бераино истекает летом, поэтому клуб может его продать, чтобы не потерять бесплатно.

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