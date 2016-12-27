«Эвертон» нацелился на Бераино

Нападающий «Вест Бромвича» Саидо Бераино может сменить команду в январе. Интерес к английскому форварду проявляет «Эвертон». Наставник «ирисок» Рональд Куман хочет видеть 23-летнего игрока в своей команде. Контракт Бераино истекает летом, поэтому клуб может его продать, чтобы не потерять бесплатно.