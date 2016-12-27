«Кайрат» признал гол Аршавина самым красивым в сезоне

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин забил самый красивый гол клуба в сезоне. Таковым в самом «Кайрате» назвали мяч, забитый россиянином в матче с «Таразом» (2:1). Гол Аршавина возглавил список топ-5 лучших мячей. В прошлом сезоне хавбек провел 32 матча за «Кайрат», забив 10 голов и сделав 10 голевых передач.