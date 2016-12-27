Бен Арфа отказался переходить в «Фенербахче»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Фенербахче, Бен Арфа Атем
Сегодня, 10:44 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник ПСЖ Атем Бен Арфа намерен остаться в команде. 29-летний хавбек отклонил предложение от «Фенербахче», который хотел приобрести его в январе. Парижане были готовы рассмотреть предложение, однако сам игрок против этого.
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