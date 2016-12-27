Кудряшов: «Петраков не изъявлял желания покинуть „Томь“»
Сегодня, 10:51 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов опроверг слухи о том, что главный тренер команды Валерий Петраков захотел уйти из клуба вслед за рядом игроков из-за финансовых проблем.
«Петраков не изъявлял желания уйти из команды. Сейчас он находится в отпуске. Насколько я знаю, он очень хочет встретиться с главой Томской области Сергеем Жвачкиным. После этой встречи всё может измениться.
Всем игрокам было предложено расторгнуть контракт с клубом. Что касается Кирилла Комбарова и Кирилла Погребняка, то не могу ничего сказать об их возможном уходе. Пока они игроки „Томи“».
Другие материалы по теме:
07:39 Сёмин: «Измайлов – гений» 14
Вчера
24 декабря 2016
23 декабря 2016
21 декабря 2016
20 декабря 2016
23:26 Слухи Ташуев может возглавить «Анжи» 9
Или войдите через