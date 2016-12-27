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Кудряшов: «Петраков не изъявлял желания покинуть „Томь“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Томь, Петраков Валерий
Сегодня, 10:51 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов опроверг слухи о том, что главный тренер команды Валерий Петраков захотел уйти из клуба вслед за рядом игроков из-за финансовых проблем.

«Петраков не изъявлял желания уйти из команды. Сейчас он находится в отпуске. Насколько я знаю, он очень хочет встретиться с главой Томской области Сергеем Жвачкиным. После этой встречи всё может измениться.

Всем игрокам было предложено расторгнуть контракт с клубом. Что касается Кирилла Комбарова и Кирилла Погребняка, то не могу ничего сказать об их возможном уходе. Пока они игроки „Томи“».

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