УЕФА разрешил «Шахтёру» проводить матчи Лиги Европы в Харькове

УЕФА разрешил «Шахтеру» проводить домашние матчи Лиги Европы в Харькове. Инспекция УЕФА посетила стадион и дала одобрение на проведение игр там. Уже 23 февраля 2017 года в рамках 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» сыграет в Харькове с «Сельтой».