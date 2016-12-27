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УЕФА разрешил «Шахтёру» проводить матчи Лиги Европы в Харькове

Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Организация: УЕФА, Шахтер Дн
Сегодня, 10:56 | Источник: plussport.com.ua | Редакция: Сергей Иванов

УЕФА разрешил «Шахтеру» проводить домашние матчи Лиги Европы в Харькове. Инспекция УЕФА посетила стадион и дала одобрение на проведение игр там. Уже 23 февраля 2017 года в рамках 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» сыграет в Харькове с «Сельтой».

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