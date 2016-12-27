«Шахтёр» может вернуть Марсело Морено
Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Шахтер Дн, Чанчунь Ятай, Морено Марсело
Сегодня, 11:01 | Источник: plussport.com.ua | Редакция: Сергей Иванов
Боливийский нападающий Марсело Морено может вернуться в «Шахтер». Сам 29-летний игрок китайского клуба «Чанчунь» подтвердил интерес со стороны донецкой команды и изъявил готовность туда вернуться. Напомним, что покинул он «Шахтер» в 2012 году, перебравшись в Бразилию, откуда уже переехал в Китай.
Ранее «Шахтер» расстался с нападающим Евгением Селезневым.
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