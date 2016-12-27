«Шахтёр» может вернуть Марсело Морено

Боливийский нападающий Марсело Морено может вернуться в «Шахтер». Сам 29-летний игрок китайского клуба «Чанчунь» подтвердил интерес со стороны донецкой команды и изъявил готовность туда вернуться. Напомним, что покинул он «Шахтер» в 2012 году, перебравшись в Бразилию, откуда уже переехал в Китай.

Ранее «Шахтер» расстался с нападающим Евгением Селезневым.