Пойет: «Кажется, переход Тевеса в „Шанхай Шэньхуа“ состоится»
Соккер.Ру // Заграница: трансферные слухи, Шанхай Шэньхуа, Бока Хуниорс, Тевес Карлос, Пойет Густаво
Сегодня, 11:06 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Густаво Пойет подтвердил, что форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес близок к переходу в его команду.
«Я еще жду стопроцентного подтверждения. Мы должны поговорить с Карлосом лично. Не хочу забегать вперед, но кажется, что трансфер состоится. Не хватает только некоторых деталей».
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