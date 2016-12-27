Пойет: «Кажется, переход Тевеса в „Шанхай Шэньхуа“ состоится»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Густаво Пойет подтвердил, что форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес близок к переходу в его команду.

«Я еще жду стопроцентного подтверждения. Мы должны поговорить с Карлосом лично. Не хочу забегать вперед, но кажется, что трансфер состоится. Не хватает только некоторых деталей».