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Сантуш - лучший тренер сборных в 2016 году по версии IFFHS

Соккер.Ру // Заграница: тренеры, Сантуш Фернанду , Лёв Йоахим , Лагербек Ларс , Дешам Дидье , Коулмэн Крис
Сегодня, 11:27 | Источник: iffhs.de | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш признан лучшим тренером национальных команд 2016 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Второе место в рейтинге занял наставник сборной Исландии Ларс Лагербек, а замкнул тройку Йоахим Лев из Германии. Далее расположились Крис Коулмэн из Уэльса и Дидье Дешам из сборной Франции.

Ранее IFFHS опубликовала рейтинг арбитров.

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