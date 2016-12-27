Сантуш - лучший тренер сборных в 2016 году по версии IFFHS

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш признан лучшим тренером национальных команд 2016 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Второе место в рейтинге занял наставник сборной Исландии Ларс Лагербек, а замкнул тройку Йоахим Лев из Германии. Далее расположились Крис Коулмэн из Уэльса и Дидье Дешам из сборной Франции.

Ранее IFFHS опубликовала рейтинг арбитров.