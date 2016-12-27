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Уилкшир: «В „Мидлсбро“ чистил бутсы старших футболистов»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: легионеры, Мидлсбро, Динамо М, Уилкшир Люк
Сегодня, 11:30 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир рассказал об английском этапе своей карьеры, когда он выступал за «Мидлсбро».

«Я уехал из дома, когда мне было 17. В 15 лет я стал одним из двух игроков, которым выдавали стипендию в 4000 долларов и отправляли в футбольную академию в Англию на несколько недель.

В „Мидлсбро“ у меня многое получалось, поэтому тренер хотел, чтобы я остался. Но, к сожалению, я не мог в силу своего возраста, поэтому вернулся в Австралию. Мы поддерживали связь, а потом мне исполнилось 17, и я поехал в Англию, где мне предложили контракт с молодежной командой „Мидлсбро“.

Пока ты молодой игрок, должен чистить бутсы игроков основного состава. Это такое правило. Каждому дается свой футболист, чьи бутсы ты чистишь и полируешь. Если выполняешь свою работу хорошо, то можно получить какой-нибудь подарок, особенно под Рождество. Не помню, дарили ли мне что-то, но чаевые точно давали. Сейчас, конечно, ситуация другая. Молодые игроки получают намного больше, чем раньше.

Первая зарплата — 350 фунтов в неделю. Мне этого хватало, я жил в английской семье, по специальной программе обмена, вместе с вратарем Джонсом. У нас была своя комната. Помню, как накопил на свою первую маленькую машину. Для меня это было большим событием».

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