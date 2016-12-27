Переход Думбия в «Ньюкасл» признан худшим зимним трансфером клуба
Сегодня, 11:35 | Источник: hitc.com | Редакция: Сергей Иванов
В Англии составили список худших зимних трансферов «Ньюкасла» в новой истории клуба. Интересен рейтинг тем, что самым худшим трансфером среди зимних пополнений стал переход в «Ньюкасл» из «Ромы» экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия. Ивуариец был арендован у римлян зимой 2016 года и провел всего 27 минут на поле, сыграв в трех матчах. Минувшим летом Думбия перешел в «Базель».
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Александр Чистяков
Эммануэль Эменике отправился в Москву, чтобы провести переговоры со «Спартаком», и «Соккер.ру» освежает в памяти деяния форварда, который уже играл за «красно-белых».
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По рукам пошёл.
Гыгыгы
И причем тут "гордились этим переходом"? Радовались хорошему трансферу. И трансфер-то действительно хороший, сколько бы вы слюни не пускали )))
И все потому что Ньюкасл не отстегнул Гинеру бабла, что бы тот в свою очередь не сказал кодовое слово для активации Думбия!