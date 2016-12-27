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Переход Думбия в «Ньюкасл» признан худшим зимним трансфером клуба

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ньюкасл, Думбия Сейду
Сегодня, 11:35 | Источник: hitc.com | Редакция: Сергей Иванов

В Англии составили список худших зимних трансферов «Ньюкасла» в новой истории клуба. Интересен рейтинг тем, что самым худшим трансфером среди зимних пополнений стал переход в «Ньюкасл» из «Ромы» экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия. Ивуариец был арендован у римлян зимой 2016 года и провел всего 27 минут на поле, сыграв в трех матчах. Минувшим летом Думбия перешел в «Базель».

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