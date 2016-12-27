Переход Думбия в «Ньюкасл» признан худшим зимним трансфером клуба

В Англии составили список худших зимних трансферов «Ньюкасла» в новой истории клуба. Интересен рейтинг тем, что самым худшим трансфером среди зимних пополнений стал переход в «Ньюкасл» из «Ромы» экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия. Ивуариец был арендован у римлян зимой 2016 года и провел всего 27 минут на поле, сыграв в трех матчах. Минувшим летом Думбия перешел в «Базель».