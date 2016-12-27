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Раньери: «Я хочу от Мареза большего»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Лестер Сити, Марез Рияд, Раньери Клаудио
Сегодня, 11:37 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери объяснил, почему полузащитник Рияд Марез остался в запасе в матче с «Эвертоном» (0:2).

«Сейчас Марез не в лучшей форме, и я хотел простимулировать его. Не вижу, чтобы он хорошо работал на тренировках. Он должен больше давать команде. Я хочу от него большего».

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