Раньери: «Я хочу от Мареза большего»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери объяснил, почему полузащитник Рияд Марез остался в запасе в матче с «Эвертоном» (0:2).

«Сейчас Марез не в лучшей форме, и я хотел простимулировать его. Не вижу, чтобы он хорошо работал на тренировках. Он должен больше давать команде. Я хочу от него большего».