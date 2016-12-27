Симеоне - лучший клубный тренер в 2016 году по версии IFFHS
Соккер.Ру // Заграница: тренеры, Симеоне Диего , Зидан Зинедин , Энрике Луис , Раньери Клаудио , Клопп Юрген , Гвардиола Хосеп
Сегодня, 11:41 | Источник: iffhs.de | Редакция: Сергей Иванов
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), ранее назвавшая лучших тренеров сборных 2016 года, опубликовала рейтинг клубных наставников. Лучшим стал тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Он незначительно опередил наставника «Реала» Зинедина Зидана. Замкнул тройку тренер «Лестера» Клаудио Раньери. Далее расположились Хосеп Гвардиола и Унаи Эмери, опередившие Луиса Энрике и Юргена Клоппа.
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Зидан выиграл за год больше трофеев, чем проиграл матчей. «Соккер.ру» говорит о наставнике, которому покорились три кубка, «Барселона» и рекордная серия без поражений.
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Каким боком Зидан его обошёл ?
Каким боком Зидан его обошёл ?
в ЛЧ нагретые шары, дворовая сетка, гол Клаттенбурга в финале.
КЧМ это смех. Отскочить за счет пенальти от каких то самураев.
в ЛЧ нагретые шары, дворовая сетка, гол Клаттенбурга в финале.
КЧМ это смех. Отскочить за счет пенальти от каких то самураев.
Либо финал не смотрел
Атлетико - Реал - 1:0
Симеоне - Зидан - 1:0
Атлетико - Клаттенбург - 1:1
Симеоне - Клаттенбург - 1:1
При чем тут Зидан и Реал, хз.
В отличии от российских тренеров Заслужил
Поздравляю!!!
На команду его гляньте. О ней никто не знал даже.
Где их соперники до финала? Хоть один где?
В чем заслуга Зидана как тренера? Нет ее.
А в финале единственный гол за Реал забил судья, сделав счет 1-1.
Вот и все.
Ему как специалисту и в десятке места быть не должно. Пусть с Лестером условным хотя бы в чемпионшип попробует не улететь, как он улетел с Кастильей в сегунду - Б
Заняла второе место в слабейшей группе ЛЧ.
Про победу же в прошлой ЛЧ говорить смешно. Ни одного соперника за весь турнир. А в финале единственный гол за Реал забивает Клаттенбург.
Слитый чемпионат.
Ясно.