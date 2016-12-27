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Симеоне - лучший клубный тренер в 2016 году по версии IFFHS

Соккер.Ру // Заграница: тренеры, Симеоне Диего , Зидан Зинедин , Энрике Луис , Раньери Клаудио , Клопп Юрген , Гвардиола Хосеп
Сегодня, 11:41 | Источник: iffhs.de | Редакция: Сергей Иванов

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), ранее назвавшая лучших тренеров сборных 2016 года, опубликовала рейтинг клубных наставников. Лучшим стал тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Он незначительно опередил наставника «Реала» Зинедина Зидана. Замкнул тройку тренер «Лестера» Клаудио Раньери. Далее расположились Хосеп Гвардиола и Унаи Эмери, опередившие Луиса Энрике и Юргена Клоппа.

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