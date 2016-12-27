«Уфа» назовёт имя главного тренера 30 декабря

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о назначении Сергея Семака главным тренером команды.

«Сергей Семак может возглавить „Уфу“? Мы объявим главного тренера 30 декабря. Давайте дождемся этой даты, и тогда все услышат имя нового главного тренера команды».