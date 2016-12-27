«Уфа» назовёт имя главного тренера 30 декабря
Сегодня, 12:31 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о назначении Сергея Семака главным тренером команды.
«Сергей Семак может возглавить „Уфу“? Мы объявим главного тренера 30 декабря. Давайте дождемся этой даты, и тогда все услышат имя нового главного тренера команды».
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