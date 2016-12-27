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Резвухин: «„Амкар“ не ведёт переговоры по покупке Шахова»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Амкар, Факел, Шахов Виталий
Сегодня, 12:34 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин опроверг слухи о подписании защитника «Факела» Виталия Шахова.

«Впервые слышу о том, что „Амкар“ близок к подписанию Шахова. Переговоров с защитником не ведем».

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