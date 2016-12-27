Джикия в «Спартаке» будет выступать под 14-м номером

Защитник Георгий Джикия прокомментировал клубному телевидению «Спартака» свой переход в команду.

«С нетерпением жду первых тренировок. Хотелось взять 14-й номер - все время играл под ним. Здесь он оказался свободен. Некоторых ребят уже знаю. В сборной познакомился с Комбаровым, Глушаковым, Кутеповым, Зобниным».