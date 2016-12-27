Джикия в «Спартаке» будет выступать под 14-м номером
Сегодня, 13:37 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Сергей Иванов
Защитник Георгий Джикия прокомментировал клубному телевидению «Спартака» свой переход в команду.
«С нетерпением жду первых тренировок. Хотелось взять 14-й номер - все время играл под ним. Здесь он оказался свободен. Некоторых ребят уже знаю. В сборной познакомился с Комбаровым, Глушаковым, Кутеповым, Зобниным».
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«Соккер.ру» проверяет мнение экс-спартаковца Бубнова о том, что Кутепов уступает Гранквисту и Чорлуке. Говорим о плюсах и минусах защитника сборной России.
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Это очень некрасиво(🙁
Некрасиво себя ведёшь(
Он много кого волнует.
Зачем ты гуффона в игнор добавил?
😂😁😁
Надеюсь, Джикия проявит себя гораздо лучше!