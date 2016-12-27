Рейтинг@Mail.ru

Джикия в «Спартаке» будет выступать под 14-м номером

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Джикия Георгий
Сегодня, 13:37 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Сергей Иванов

Защитник Георгий Джикия прокомментировал клубному телевидению «Спартака» свой переход в команду.

«С нетерпением жду первых тренировок. Хотелось взять 14-й номер - все время играл под ним. Здесь он оказался свободен. Некоторых ребят уже знаю. В сборной познакомился с Комбаровым, Глушаковым, Кутеповым, Зобниным».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:35
ответ пользователю makkie (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:33
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:27
ответ пользователю Шанхай Шеньхуа (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:12
ответ пользователю zeni (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:58
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 14:48
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 14:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:33
ответ пользователю Шанхай Шеньхуа (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 14:31, редактировал Сегодня 14:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:28
ответ пользователю Spartak_Rulit (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 14:26, редактировал Сегодня 14:27
Показать
Немного троллинга
  5
Сегодня 14:25
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 14:24
, чтобы видеть комментарии
  9
Сегодня 14:24
ответ пользователю ИГРОЧИШКА (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
rka
Сегодня 14:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:10
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 14:06
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 14:06
ответ пользователю spartak never die (комментарий удален) (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 14:05
ответ пользователю makkie (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 14:03
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:58
ответ пользователю makkie (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 13:58
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 13:46
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:45
ответ пользователю piercman (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 13:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:42
Показать
Немного троллинга
  6
Сегодня 13:41
, чтобы видеть комментарии
  8
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:11 Видео «Кайрат» признал гол Аршавина самым красивым в сезоне 42
08:55 Первый тренер Новосельцева: «Компенсации за Ивана школа не дождалась» 46
04:29 Фото Глушаков – Джикии: «В бане поговорим!» 45
Вчера
16:00 «Урал» заплатил «Енисею» 10 млн рублей за Ломакина 9
12:46 Караваев: «У ЦСКА есть право выкупить меня, но я хочу поиграть в Европе» 33
12:38 Гинер: «ЦСКА не бросит Ерёменко» 34
25 декабря 2016
18:56 Фото Промес отмечал Рождество в компании Депая 40
08:59 «Урал» сделал предложение Широкову 42
24 декабря 2016
Станислав Горин
Богатырь для сборной и «Спартака»
​«Соккер.ру» проверяет мнение экс-спартаковца Бубнова о том, что Кутепов уступает Гранквисту и Чорлуке. Говорим о плюсах и минусах защитника сборной России.
Комментариев: 54
04:26 Живоглядов: «Кому хотелось в игре ноги оторвать? Дзюбе» 26
все материалы по этой теме
Турниры