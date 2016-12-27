ФАС одобрила продажу 74% акций московского «Динамо»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила продажу банком ВТБ 74% акций футбольного клуба «Динамо» всероссийскому спортивно-физкультурному обществу «Динамо». Окончательное решение будет принято 29 декабря.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство Общественно-государственного объединения "Всероссийское спортивно-физкультурное общество «Динамо» о приобретении 74% голосующих акций акционерного общества «Футбольный клуб „Динамо-Москва“, что в совокупности с акциями, имеющимися в распоряжении у ВСФО „Динамо“, составит 99,9961% голосующих акций в уставном капитале ФК „Динамо-Москва“, и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства».