ФАС одобрила продажу 74% акций московского «Динамо»
Сегодня, 13:41 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила продажу банком ВТБ 74% акций футбольного клуба «Динамо» всероссийскому спортивно-физкультурному обществу «Динамо». Окончательное решение будет принято 29 декабря.
"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство Общественно-государственного объединения "Всероссийское спортивно-физкультурное общество «Динамо» о приобретении 74% голосующих акций акционерного общества «Футбольный клуб „Динамо-Москва“, что в совокупности с акциями, имеющимися в распоряжении у ВСФО „Динамо“, составит 99,9961% голосующих акций в уставном капитале ФК „Динамо-Москва“, и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства».
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Бабская привычка пересказывать чужие сплетни это отрицательное человеческое качество.
Зачем вы говорите то, чего нет, если не располагаете фактами -- странно. Это не по-мужски.
Неужели вам не стыдно.
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Но я понимаю вашу выгоду: вы любой ценой стараетесь перевести мой конструктивный и содержательный разговор об ошибках Динамо -- на личности. Вы толстый тролль, засоряющий Соккер потоком левой информации. Я держусь содержания и сути статьи -- вы нагребаете любую, пусть самую вздорную околесицу.
Неужели вам не стыдно.
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Вы пишите, что вам не интересно общение со мной -- но ведь я вам сразу, в двух подряд сообщениях подряд сказал, чтобы вы мне не писали. Потому что вы лишь бессмысленно ругаетесь. И динамовец Сем25 вам сказал мне не писать. И вот, спустя дюжину постов -- до вас ВНЕЗАПНО! дошло, что вам лучше бы мне не писать.
Аплодирую стоя. Если вам будут говорить, будто вы тормоз -- не верьте!
ВТБ забрал себе имущество, интересное в коммерческом плане, далее будет главным спонсором ,,ДИНАМО".
Для этого необходимо, чтобы акции принадлежали клубу.
И, жируя тем баблом, вы не призадумались, что придёт времена, когда оттянутая пружина вас же и рубанёт.
Сама судьба вас наказывает -- чтобы было не повадно остальным.
Берёшь громадные деньги спонсора -- обязан отвечать Титулом, Победой в турнире.
Учитесь у Зенита, у ЦСКА, у Ростова, у Краснодара.
А выбранная вами кривая динамовская дорожка -- брать деньги спонсора, профуфыкивать их щедрой руой а потом заявлять о долгах -- это путь в никуда.
Вы сами виноваты. И без признания этого -- вам не подняться. Наберитесь уже мужества.
И тут вдруг ты вступаешься за них.... Как будто мужчина защищает честь дамы. Ты что, мужчина. а они - слабая дама? Они тебя попросили, потому что сами не справляются?
Ты им оказываешь медвежью услугу. Лезешь не в своё дело.
Выглядишь очень странно.
Ты безусловно глор. Даже пустоглор. Это доказывает каждое твоё сообщение.
У ,,Динамо" осталась только база в Новогорске. Огромное количество недвижимости с земельными участками (Петровский парк) ,,перекочевали" в активы банка ВТБ.
и Сем 25 попросил вас не писать.
А вы всё равно пишите бессодержательные, необоснованные ругательства и больше ничего.
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Тогда - кто же из нас двоих глупый? - ответ очевиден.
Я вас лично не задевал, я вас не помню, не знаю и забуду немедленно, переверну эту страницу, потому что шлаковую информацию я целенаправленно отфильтровываю.
А если вам хочется просто покричать ругательства -- то я вам мешать не стану, просто пропущу мимо. Кому вы, динамовские пустоглоры, интересны.
Полностью поддерживаю. Слушайтесь его.
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Я заинтересован обсуждать Динамо на динамовских ветках. Но обсуждение плодотворно, когда я обсуждаю Динамо с болельщиками других клубов -- и именно к ним обращаюсь, потому что мы все хотим понять причины вашего падения и разрухи и сделать всё. чтобы с нашими клубами такого не происходило. А динамовцы не поддерживают конструктивной беседы, потому что вам главное -- обвинять всех вокруг на самых вздорных основаниях.
Поэтому, пожалуйста, слушайтесь вашего коллегу. Буду вам очень благодарен. Собственно, а что вы мне ответили? - просто нахамили. Я хамство игнорирую, то есть и вы и я высказались зря.
Молчите, как Сем25 -- и не мешайте мне писать сообщения не вам, а нормальным людям.
Удачи.
Или просто включаете чистодинамовское хамство, как обычно?
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Отвечаю по существу.
Спонсор Зенита АО Банк"Санкт-Петербург" поставил задачу нашему клубу взять медали. Чтобы логотип спонсора видели в важных матчах, включая международные. Было трудно - но клуб ответил за свои слова, взял медали и пробился в еврокубки.
Благодаря труду Зенита наш спонсор АО Банк"Санкт-Петербург" смог на выгодных условиях передать эстафетную палочку ещё более амбициозному спонсору. Газпрому. И вновь спонсор согласился финансировать на условиях, что Зенит будет побеждать -- и наш клуб снова ответил за свои слова. Выиграл и золото, и еврокубки, и другие Титулы. И логотип амбициозного спонсора увидела планета в победных финалах КУЕФА и СК УЕФА, на фоне поникших МЮ с сэром Алекса Фергюссона.
Вот поэтому Зенит со своими спонсорами сотрудничает продуктивно -- а вы, ваше Динамо -- просто откровенный паразит, который с осёт из ваших спонсоров соки безо всякой отдачи.
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Соображайте, пожалуйста.
Иначе вы, динамовцы, до конца жизни не врубитесь: откуда же у вас берутся проблемы там -- где другие успешны и процветают.
Или можете не слушать критику и обвинять всех вокруг, так тоже можно - только это уже будет не по мужски. Это будет по-динамовски.
Объясняю, что происходит.
Сейчас фактический владелец Динамо - ВТБ. Кстати, это было главной причиной нарушения ФФП и отлучения нас от еврокубков. Не может владелец тратить на себя. газпром технично избежал этой ситуации. Даже всем рассказывает, что стадион Зениту город строит. Молодцы.
Далее. По этой причине долгов у Динамо быть не может. ВТБ не может быть должен сам себе. Другое дело, что часть долга от Ротена...но он тоже брал кредиты в ВТБ!)))
Продолжаем. Акции пока не перешли в ЦС только потому, что нет гарантий от ВТБ по дальнейшей спонсорской поддержке ФК Динамо. Как только эти гарантии будут получены, акции будут переданы.
Причем одно госпредприятие продает другому госпредприятию?
ГЫ-ГЫ