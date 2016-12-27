Вячеслав Шевчук завершил карьеру
Сегодня, 14:44 | Источник: ФК "Шахтер" | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук завершил карьеру футболиста. 37-летний игрок провел в донецкой команде более 12 лет, сыграв в общей сложности 239 матчей и выиграв 20 трофеев. Он также стал самым возрастным капитаном в истории сборной Украины.
Ранее «Шахтер» расстался с нападающим Евгением Селезневым.
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