Защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук завершил карьеру футболиста. 37-летний игрок провел в донецкой команде более 12 лет, сыграв в общей сложности 239 матчей и выиграв 20 трофеев. Он также стал самым возрастным капитаном в истории сборной Украины.

Ранее «Шахтер» расстался с нападающим Евгением Селезневым.