Маркиньос может стать заменой Пепе в «Реале»

Защитник ПСЖ Маркиньос может перейти в «Реал». Испанский клуб видит в бразильце потенциальную замену Пепе, если тот примет предложение из Китая. Ранее интерес к Маркиньосу приписывали «Барселоне». Также «Реал» вернет в команду из «Айнтрахта» Хесуса Вальехо, чтобы укрепить оборону.