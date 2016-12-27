Маркиньос может стать заменой Пепе в «Реале»
Сегодня, 14:50 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Защитник ПСЖ Маркиньос может перейти в «Реал». Испанский клуб видит в бразильце потенциальную замену Пепе, если тот примет предложение из Китая. Ранее интерес к Маркиньосу приписывали «Барселоне». Также «Реал» вернет в команду из «Айнтрахта» Хесуса Вальехо, чтобы укрепить оборону.
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