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Маркиньос может стать заменой Пепе в «Реале»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, ПСЖ, Маркиньос
Сегодня, 14:50 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Защитник ПСЖ Маркиньос может перейти в «Реал». Испанский клуб видит в бразильце потенциальную замену Пепе, если тот примет предложение из Китая. Ранее интерес к Маркиньосу приписывали «Барселоне». Также «Реал» вернет в команду из «Айнтрахта» Хесуса Вальехо, чтобы укрепить оборону.

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