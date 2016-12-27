Умтити признан лучшим новичком «Барселоны» в 2016 году
Сегодня, 14:57 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Члены клуба «Барселоны» оценили трансферы клуба, совершенные в 2016 году. Лучшим приобретением было признано подписание защитника «Лиона» Самуэля Умтити. Он получил оценку 8,25 по 10-балльной шкале. Денис Суарес занял второе место с 6,52 балла. Далее – Андре Гомеш – 6,40, Люка Динь набрал 6,06 балла, Яспер Силлессен – 4,41, а Пако Алькасер – 4,20.
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