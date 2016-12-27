«Ювентус» летом поборется за Хамеса Родригеса

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может покинуть команду летом. Ранее его агент подчеркнул, что в январе колумбиец не уйдет. Однако летом он будет думать над сменой команды. Интерес к нему проявляет «Ювентус». Туринцы готовы как раз подписать Родригеса после окончания сезона, когда будут работать над обновлением состава.