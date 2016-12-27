«Ювентус» летом поборется за Хамеса Родригеса
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Реал, Родригес Хамес
Сегодня, 15:01 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может покинуть команду летом. Ранее его агент подчеркнул, что в январе колумбиец не уйдет. Однако летом он будет думать над сменой команды. Интерес к нему проявляет «Ювентус». Туринцы готовы как раз подписать Родригеса после окончания сезона, когда будут работать над обновлением состава.
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