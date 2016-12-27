Кроос признан «Человеком года-2016» изданием Kicker

Полузащитник «Реала» Тони Кроос признан «Человеком года-2016» по версии авторитетного немецкого спортивного издания Kicker. Для хавбека, который входил в число претендентов на «Золотой мяч», это первая такая награда. Более того, впервые с 2010 года ее получил футболист из сборной Германии. Тогда таким игроком был Бастиан Швайнштайгер.