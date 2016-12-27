Рейтинг@Mail.ru

Роналду признан спортсменом года в Европе по версии информагентств

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Реал, Роналду Криштиану
Сегодня, 15:58 | Источник: ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду получил еще одну награду. Он был признан лучшим спортсменом года в Европе по версии ведущих информагентств Старого Света. В опросе принимали участие 27 наиболее известных и авторитетных информационных агентств Европы. Опрос проводится с 1958 года. Роналду стал первым, опередив британского теннисиста Энди Маррэя и венгерскую пловчиху Катинку Хоссу. Россию в этом опросе представляло агентство ТАСС.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:35
ответ пользователю Zidane.5 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:21
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:15
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 17:11, редактировал Сегодня 17:13
ответ пользователю Ахад (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:07
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:06
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 17:02
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:01
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:01
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:59
ответ пользователю ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:58
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 16:57
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:56
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 16:56
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 16:55
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:55
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 16:54
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:54
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 16:53
Показать
Немного троллинга
  5
Сегодня 16:53
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 16:52
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:52
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 16:51
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 16:51
ответ пользователю руна (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 16:50
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 16:50
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:50
ответ пользователю Monololo (комментарий удален) (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 16:49
ответ пользователю FERIS (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:18 Бонуччи из-за болезни сына думал завершить карьеру 2
15:49 Кроос признан «Человеком года-2016» изданием Kicker 5
14:57 Умтити признан лучшим новичком «Барселоны» в 2016 году 5
14:44 Вячеслав Шевчук завершил карьеру 1
11:35 Переход Думбия в «Ньюкасл» признан худшим зимним трансфером клуба 34
01:13 Мавуба: «Азар был пьян в тот день, когда оформил хет-трик в последнем матче за „Лилль“» 19
Вчера
16:53 Нойер в четвёртый раз признан лучшим вратарём года по версии IFFHS 36
16:24 Полиция задержала Фирмино за рулем в нетрезвом виде 28
14:59 Иньеста: «Хочу играть в „Барселоне“, пока полезен команде» 16
14:41 Игроки «Монпелье» заплатят один евро за каждый грамм лишнего веса 11
все материалы по этой теме
Турниры