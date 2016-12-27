Роналду признан спортсменом года в Европе по версии информагентств
Сегодня, 15:58 | Источник: ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду получил еще одну награду. Он был признан лучшим спортсменом года в Европе по версии ведущих информагентств Старого Света. В опросе принимали участие 27 наиболее известных и авторитетных информационных агентств Европы. Опрос проводится с 1958 года. Роналду стал первым, опередив британского теннисиста Энди Маррэя и венгерскую пловчиху Катинку Хоссу. Россию в этом опросе представляло агентство ТАСС.
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
Пиар и еще раз пиар.
Пиар и еще раз пиар.
https://www.youtube.com/watch?v=WkUmIFIsY8k
Роналду открыл страницу этой самой омерзительной страницы,по указке сверху.
Если не сказал бы о своей ориентации ничего ему не дали бы а он это знал.
За призы он свою мать продасть,не только свою пятую точку.
А хэйтерам и барсукам огнетушители не завезли)