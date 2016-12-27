Роналду признан спортсменом года в Европе по версии информагентств

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду получил еще одну награду. Он был признан лучшим спортсменом года в Европе по версии ведущих информагентств Старого Света. В опросе принимали участие 27 наиболее известных и авторитетных информационных агентств Европы. Опрос проводится с 1958 года. Роналду стал первым, опередив британского теннисиста Энди Маррэя и венгерскую пловчиху Катинку Хоссу. Россию в этом опросе представляло агентство ТАСС.