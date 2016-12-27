Семеду вслед за Линделефом перейдёт в МЮ
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Бенфика, Линделеф Виктор
Сегодня, 16:22 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию сразу двух игроков из «Бенфики». В январе в МЮ должен перейти шведский защитник Виктор Линделеф, о чем уже достигнута договоренность. А его одноклубник Нельсон Семеду перейдет в МЮ после окончания сезона. Английский клуб согласовал с 23-летним футболистом и «Бенфикой» основные условия сделки.
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Дармиан, Блинд, Джонс,Смоллинг, Рохо, Валенсия, Шоу, Баий. Офигеть какое кол-во защитников, причём на любой вкус.
Вот МЮ чтобы стать чемпионом, только ещё двух защитников и не хватает)))
Видимо у САФа и его помощников был особый нюх на игроков, потому что уже 3 тренер в МЮ как сменился, а трансферы лучше не стали, как и игра команды.