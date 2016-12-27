Семеду вслед за Линделефом перейдёт в МЮ

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию сразу двух игроков из «Бенфики». В январе в МЮ должен перейти шведский защитник Виктор Линделеф, о чем уже достигнута договоренность. А его одноклубник Нельсон Семеду перейдет в МЮ после окончания сезона. Английский клуб согласовал с 23-летним футболистом и «Бенфикой» основные условия сделки.