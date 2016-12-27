Терюшков: «Широков ещё года 2-3 способен играть на высоком уровне»

Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков считает, что Роман Широков мог бы пригодиться любому профессиональному клубу.

«Роман Широков находится в отличной спортивной форме, тому пример его выступление за любительскую команду „Атлантис“, где он забил в два раза больше голов, чем принял участие в матчах. Это отличный результат. Я уверен, что Широков станет украшением любого из матчей чемпионата России. Если какой-то из профессиональных клубов пригласит Романа, мы будем поддерживать его и болеть.

Не сомневаюсь, что Широков еще на протяжении 2-3 лет способен играть на самом высоком уровне. Наших доморощенных игроков центра, как Роман, в чемпионате России единицы. При этом, уверен, он был бы полезен не только клубам премьер-лиги, но и национальной сборной».