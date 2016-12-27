Сорокин: «Надеюсь, до Нового года стадион на Крестовском острове сдадут»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин выразил надежду, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге все-таки будет введен в эксплуатацию до конца года.

«Обещали стадион сдать в 2016 году, а он еще не закончился - до Нового года, надеемся, сдадут. Время еще есть, поэтому ждем, но в любом случае стадионы в Петербурге и Сочи надо будет приводить в полностью оснащенное состояние. Поэтому еще какое-то время займут пусконаладка и адаптация к требованиям ФИФА. Тестовые матчи в Сочи и в Петербурге запланированы на 28 марта и начало апреля соответственно».