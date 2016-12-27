Рейтинг@Mail.ru

Агент: «Зимой Измайлов никуда не перейдёт»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Краснодар, Измайлов Марат
Сегодня, 17:15 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова, заявил, что его клиент останется в стане «быков» минимум до лета. Ранее сообщалось об интересе к Измайлову со стороны «Локомотива».

«У него есть контракт с „Краснодаром“, он останется в команде до конца сезона. Зимой никуда не перейдет. У него были предложения, но мы сразу сказали, что останемся в „Краснодаре“».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:02 Тульский «Арсенал» ведёт переговоры с Кириллом Комбаровым 4
12:34 Резвухин: «„Амкар“ не ведёт переговоры по покупке Шахова» 1
00:23 Слухи Навас не покинет «Ростов» в январе 4
Вчера
23:34 Слухи ЦСКА нацелился на 17-летнего малийского нападающего 30
22:31 Слухи «Зениту» понадобился хавбек «Крыльев Советов» Молло 160
19:09 Слухи «Осасуна» заинтересована в приобретении у «Ростова» Сесара Наваса 23
18:37 Слухи Луческу хочет видеть Роббена в «Зените» 106
17:32 Слухи «Спартак» сделал «Интеру» предложение по Йоветичу 97
16:13 Слухи «Спартак» заплатит за Джикию 150 млн рублей 92
14:44 Айдамиров: «„Терек“ следит за Беришей, но в переговоры не вступал» 12
все материалы по этой теме
Турниры