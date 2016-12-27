Агент: «Зимой Измайлов никуда не перейдёт»
Сегодня, 17:15 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Паулу Барбоза, агент полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова, заявил, что его клиент останется в стане «быков» минимум до лета. Ранее сообщалось об интересе к Измайлову со стороны «Локомотива».
«У него есть контракт с „Краснодаром“, он останется в команде до конца сезона. Зимой никуда не перейдет. У него были предложения, но мы сразу сказали, что останемся в „Краснодаре“».
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