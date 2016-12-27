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ЦСКА: «С Новым и-го-годом!»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, ЦСКА, Дзагоев Алан
Сегодня, 17:33 | Источник: Facebook.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев снялся в предновогоднем ролике клуба. Футболист вырезал гирлянду из бумаги и напомнил, что до Нового года остается 5 дней.

«С Новым и-го-годом!» — поздравляет ЦСКА с предстоящим праздником.

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