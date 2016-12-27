ЦСКА: «С Новым и-го-годом!»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев снялся в предновогоднем ролике клуба. Футболист вырезал гирлянду из бумаги и напомнил, что до Нового года остается 5 дней.

«С Новым и-го-годом!» — поздравляет ЦСКА с предстоящим праздником.