Маврай сменил «Кельн» на «Гамбург»
Сегодня, 18:46 | Источник: ФК "Гамбург" | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Кельна» Мергим Маврай продолжит карьеру в «Гамбурге». Соглашение 30-летнего игрока с новым клубом рассчитано до лета 2019 года. Сумма сделки не сообщается, однако по неофициальной информации она составила около 1.8 млн евро.
В этом сезоне центрбек провел 16 матчей в Бундеслиге. Также на его счету 33 матча в составе сборной Албании.
Напомним, что «Гамбург» возглавляет Маркус Гиздол.
Другие материалы по теме:
Вчера
10:55 Официально Селезнёв переходит в «Карабюкспор» 15
24 декабря 2016
14:32 Официально Фото Дракслер переходит в ПСЖ 47
23 декабря 2016
16:43 Официально Фото Экс-защитник «Томи» Враньеш стал игроком АЕКа 15
12:01 Официально Фото «Челси» и «Шанхай СИПГ» согласовали трансфер Оскара 50
04:07 Официально Фото Экс-защитник «Интера» Жонатан стал игроком «Атлетико Паранаэнсе» 1
22 декабря 2016
15:11 Официально Клеменс сменил «Майнц» на «Кёльн» 3
07:35 Спортивный директор «Барселоны»: «Хотелось бы знать, почему CAS сократил „Реалу“ срок действия запрета на регистрацию новичков» 91
21 декабря 2016
Или войдите через