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Маврай сменил «Кельн» на «Гамбург»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферы, Гамбург, Кельн, Маврай Мергим
Сегодня, 18:46 | Источник: ФК "Гамбург" | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Кельна» Мергим Маврай продолжит карьеру в «Гамбурге». Соглашение 30-летнего игрока с новым клубом рассчитано до лета 2019 года. Сумма сделки не сообщается, однако по неофициальной информации она составила около 1.8 млн евро.

В этом сезоне центрбек провел 16 матчей в Бундеслиге. Также на его счету 33 матча в составе сборной Албании.

Напомним, что «Гамбург» возглавляет Маркус Гиздол.

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