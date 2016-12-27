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«Ливерпуль» - «Сток Сити»: Крауч выйдет в основе гостей

Матч: ЛиверпульЛиверпуль-:-Сток СитиСток Сити
Начало матча: Сегодня, 20:15
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:19 | Источник: Твиттер ФК "Ливерпуль" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на поединок 18-го тура АПЛ «Ливерпуль» - «Сток Сити».

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Лаллана, Мане, Фирмино, Ориги.

«Сток Сити»: Грант, Джонсон, Шоукросс, Мартинс-Инди, Питерс, Диуф, Аллен, Уилан, Имбула, Уолтерс, Крауч.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

В прошлом туре «Ливерпуль» вырвал победу у «Эвертона» (1:0).

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