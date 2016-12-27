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Луческу: «Пишут, что „Зениту“ часто ставят пенальти, но мы же атакующая команда»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Луческу Мирча
Сегодня, 19:54 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в эфире программы «Все на футбол» рассказал о судейских ошибках не в пользу его подопечных.

«В матче с „Анжи“, где был очевидный пенальти на Кокорине, арбитр разрешил продолжить игру, и поэтому мы получили гол. Тут потеряли три очка. С „Тереком“ в центре поля была вынужденная ошибка Хави Гарсии: два игрока не по правилам атаковали его прямой ногой. После этого мы пропустили гол в свои ворота. С „Краснодаром“ фол был против Жулиано. Дзюба попытался исправить ситуацию, после чего ему дали жёлтую карточку. В этой фазе мы и получили гол. Когда нам забивали второй мяч, был офсайд — это по телевизору было видно. 

Это важные очки, мы пострадали в противостоянии с нашими прямыми конкурентами. Пишут, что нам часто ставят пенальти, но мы же атакующая команда и контролируем мяч больше 70 % времени в домашних матчах».

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