Луческу: «Пишут, что „Зениту“ часто ставят пенальти, но мы же атакующая команда»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в эфире программы «Все на футбол» рассказал о судейских ошибках не в пользу его подопечных.

«В матче с „Анжи“, где был очевидный пенальти на Кокорине, арбитр разрешил продолжить игру, и поэтому мы получили гол. Тут потеряли три очка. С „Тереком“ в центре поля была вынужденная ошибка Хави Гарсии: два игрока не по правилам атаковали его прямой ногой. После этого мы пропустили гол в свои ворота. С „Краснодаром“ фол был против Жулиано. Дзюба попытался исправить ситуацию, после чего ему дали жёлтую карточку. В этой фазе мы и получили гол. Когда нам забивали второй мяч, был офсайд — это по телевизору было видно.

Это важные очки, мы пострадали в противостоянии с нашими прямыми конкурентами. Пишут, что нам часто ставят пенальти, но мы же атакующая команда и контролируем мяч больше 70 % времени в домашних матчах».