Луческу: «Пишут, что „Зениту“ часто ставят пенальти, но мы же атакующая команда»
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в эфире программы «Все на футбол» рассказал о судейских ошибках не в пользу его подопечных.
«В матче с „Анжи“, где был очевидный пенальти на Кокорине, арбитр разрешил продолжить игру, и поэтому мы получили гол. Тут потеряли три очка. С „Тереком“ в центре поля была вынужденная ошибка Хави Гарсии: два игрока не по правилам атаковали его прямой ногой. После этого мы пропустили гол в свои ворота. С „Краснодаром“ фол был против Жулиано. Дзюба попытался исправить ситуацию, после чего ему дали жёлтую карточку. В этой фазе мы и получили гол. Когда нам забивали второй мяч, был офсайд — это по телевизору было видно.
Это важные очки, мы пострадали в противостоянии с нашими прямыми конкурентами. Пишут, что нам часто ставят пенальти, но мы же атакующая команда и контролируем мяч больше 70 % времени в домашних матчах».
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Неужели Вы реально думаете ,что если бы Газпром не спонсировал Зенит ,то эти отчисления шли бы в карман народу!?) брррррр....вы реально тут все так думаете ?
Неужели Вы реально думаете ,что если бы Газпром не спонсировал Зенит ,то эти отчисления шли бы в карман народу!?) брррррр....вы реально тут все так думаете ?
Зачем вы сравниваете Реал, Баварию и Зенит...чтобы было ещё понятнее напишу иначе : зачем сравниваете бундеслигу , испанскую лигу и наш чемпионат!?) ясень пень квалификация наших защитников ниже.
Ахахаха!
Раньше я думал что самый плаксивый Спаллетти,потом Бованш,а теперь уверен что цыган им обоим фору даст ))
Просто идёт пир во время чумы
ТинПу так Бедную Россию с колен поднимал, что
поставил её раком и имеет как хочет и никто ему
не указ и будет он её так ставить пока не подохнет...
и чтобы от чумы излечиться ещё пятьдесят лет
вставсть с карачек придётся...
https://www.youtube.com/watch?v=1ASsYgSiXnQ
Вон оно чё, а я то думал:)))
Статистика за 2016 год:
Зенит за 29 матчей пробил 11 пенальти
Реал за 35 матчей пробил 8 пенальти
ПСЖ за 35 матчей пробил 8 пенальти
Бавария за 33 матча пробила 4...
Видимо, Реал, Бавария, Псж - это не атакующие команды:) Куда уж им до грозной парочки Дзюбы и Кокорина:)