Ловчев: «Для меня Траоре - олицетворение провала ЦСКА»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев раскритиковал селекционный отдел ЦСКА, который летом решил приобрести нападающего Ласина Траоре.

«Мы привыкли, что в ЦСКА селекционный отдел работает очень качественно и свою работу знает четко. Всегда вспоминаются трансферы Вагнера, Жо, Карвальо, Красича, Фернандеса, Думбия, Мусы... Но как можно было уверовать в этого человека – Траоре? Ведь очевидно же было, что „Монако“ только и искал возможности, как его сплавить. И сейчас, когда ЦСКА от него отказался, тем же самым занимается.

Для меня Траоре – олицетворение провала ЦСКА. Просто разочарован. Вспоминали, что этот игрок что-то показывал в „Кубани“, „Анжи“. Да ничем он особенным не запомнился! И в ЦСКА тоже. Для меня было удивительно, с каким упорством, однако, тренер его продолжал ставить. Лишь в концовке стал чаще появляться свой – Чалов. Слава богу, что Траоре из ЦСКА убрали».

Впрочем, существует вероятность, что Траоре задержится в ЦСКА до лета.