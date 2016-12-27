Рейтинг@Mail.ru

Ловчев: «Для меня Траоре - олицетворение провала ЦСКА»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Ловчев Евгений , Траоре Ласина
Сегодня, 20:03 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Футбольный эксперт Евгений Ловчев раскритиковал селекционный отдел ЦСКА, который летом решил приобрести нападающего Ласина Траоре.

«Мы привыкли, что в ЦСКА селекционный отдел работает очень качественно и свою работу знает четко. Всегда вспоминаются трансферы Вагнера, Жо, Карвальо, Красича, Фернандеса, Думбия, Мусы... Но как можно было уверовать в этого человека – Траоре? Ведь очевидно же было, что „Монако“ только и искал возможности, как его сплавить. И сейчас, когда ЦСКА от него отказался, тем же самым занимается.

Для меня Траоре – олицетворение провала ЦСКА. Просто разочарован. Вспоминали, что этот игрок что-то показывал в „Кубани“, „Анжи“. Да ничем он особенным не запомнился! И в ЦСКА тоже. Для меня было удивительно, с каким упорством, однако, тренер его продолжал ставить. Лишь в концовке стал чаще появляться свой – Чалов. Слава богу, что Траоре из ЦСКА убрали».

Впрочем, существует вероятность, что Траоре задержится в ЦСКА до лета.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:46
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:18
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:11
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:08
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:58 Луческу: «Россия и Украина для меня - одна и та же страна, их разделила случайность» 2
20:12 Глушаков: «В „Спартаке“ уже выучили итальянский мат» 23
16:25 Терюшков: «Широков ещё года 2-3 способен играть на высоком уровне» 19
12:40 Уилкшир: «Уверен, что „Динамо“ вернётся в РФПЛ в 2017 году» 29
12:38 Канчельскис: «Смолов должен бежать из России» 54
10:06 Сёмин: «До конца 2017 года Миранчук будет играть в „Локомотиве“» 18
06:52 Бышовец: «Ситуация в „Спартаке“ требовала приобретения центрального защитника» 7
05:22 Мостовой: «Думал, в „Милане“ выступает брат Луиса Адриано, очень плохо играющий в футбол» 28
03:06 Колыванов: «Смолову пора уезжать в Англию или Испанию, в сильный клуб» 8
01:51 Родионов: «Селекционеры „Спартака“ давно следили за Джикией» 7
все материалы по этой теме
Турниры