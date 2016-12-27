Конте угостил пивом британских журналистов
Сегодня, 20:30 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Репортер BBC Джон Саутхолл рассказал, что главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы над «Борнмутом» (3:0) пригласил журналистов в близлежащий паб и угостил их пивом.
«Это было очень приятное времяпрепровождение. Мы пошли в паб, который находится около стадиона, и Конте угостил всех пивом. Он был очень дружелюбным и открытым в компании с нами. Говорили, конечно, о футболе. Руководство „Челси“, кажется, довольно тем, как Конте ведет себя с игроками и СМИ».
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Пиво во время и после футбола.
малолетним гражданам этого не понять)))