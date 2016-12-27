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Конте угостил пивом британских журналистов

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Челси, Конте Антонио
Сегодня, 20:30 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Репортер BBC Джон Саутхолл рассказал, что главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы над «Борнмутом» (3:0) пригласил журналистов в близлежащий паб и угостил их пивом.

«Это было очень приятное времяпрепровождение. Мы пошли в паб, который находится около стадиона, и Конте угостил всех пивом. Он был очень дружелюбным и открытым в компании с нами. Говорили, конечно, о футболе. Руководство „Челси“, кажется, довольно тем, как Конте ведет себя с игроками и СМИ».

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