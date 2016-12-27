Луис Энрике должен до марта принять решение о своем будущем
Сегодня, 20:37 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике до марта должен определиться относительно продолжения своей деятельности. В недавнем интервью специалист намекнул, что может покинуть каталонцев, но в то же время выразил приверженность «сине-гранатовым».
Контракт тренера истекает летом, и руководство «Барсы» дало ему еще 2 месяца на обдумывание ситуации, чтобы в случае ухода специалиста найти нового наставника.
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