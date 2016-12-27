Рейтинг@Mail.ru

Луис Энрике должен до марта принять решение о своем будущем

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Барселона, Энрике Луис
Сегодня, 20:37 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике до марта должен определиться относительно продолжения своей деятельности. В недавнем интервью специалист намекнул, что может покинуть каталонцев, но в то же время выразил приверженность «сине-гранатовым».

Контракт тренера истекает летом, и руководство «Барсы» дало ему еще 2 месяца на обдумывание ситуации, чтобы в случае ухода специалиста найти нового наставника.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:01
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 21:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:50
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 20:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:40
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:30 Конте угостил пивом британских журналистов 2
18:56 Официально Торстен Фрингс возглавил «Дармштадт» 2
11:41 Симеоне - лучший клубный тренер в 2016 году по версии IFFHS 83
11:27 Сантуш - лучший тренер сборных в 2016 году по версии IFFHS 22
06:22 Клопп: «Нам нужно придумать, кем заменить Мане, когда он уедет на Кубок Африки» 0
04:12 Клопп: «Атмосфера в „Ливерпуле“ напоминает дортмундскую» 9
02:32 Моуриньо: «Говорят, что я несчастлив в Манчестере? Чушь собачья!» 4
25 декабря 2016
Станислав Горин
Зинедин – тренер года?
Зидан выиграл за год больше трофеев, чем проиграл матчей. «Соккер.ру» говорит о наставнике, которому покорились три кубка, «Барселона» и рекордная серия без поражений.
Комментариев: 37
13:42 Слухи Торстен Фрингс возглавит «Дармштадт» 5
13:09 Официально Сория возглавил сборную Боливии 1
все материалы по этой теме
Турниры