«Челси» снова вернулся к кандидатуре Наингголана

«Челси» снова хочет подписать полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана, сообщают в Италии. Главный тренер «синих» Антонио Конте рассматривает бельгийца в качестве замены Оскару, который на днях отбыл в Китай. Конте просмотрел возможные варианты замены и остановил свой выбор на Наингголане.

Прошлым летом ходило очень много слухов об интересе лондонцев к Наингголану, но тогда хавбек решил остаться в Риме. Впрочем, с тех пор многое изменилось, «Челси» уверенно лидирует в АПЛ, что может помочь в осуществлении трансфера 28-летнего полузащитника.