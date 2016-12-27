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«Челси» снова вернулся к кандидатуре Наингголана

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Рома, Наингголан Раджа, Конте Антонио
Сегодня, 20:49 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

«Челси» снова хочет подписать полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана, сообщают в Италии. Главный тренер «синих» Антонио Конте рассматривает бельгийца в качестве замены Оскару, который на днях отбыл в Китай. Конте просмотрел возможные варианты замены и остановил свой выбор на Наингголане.

Прошлым летом ходило очень много слухов об интересе лондонцев к Наингголану, но тогда хавбек решил остаться в Риме. Впрочем, с тех пор многое изменилось, «Челси» уверенно лидирует в АПЛ, что может помочь в осуществлении трансфера 28-летнего полузащитника.

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Сегодня 21:03, редактировал Сегодня 21:03
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