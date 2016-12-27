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Луческу: «Россия и Украина для меня - одна и та же страна, их разделила случайность»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Луческу Мирча
Сегодня, 20:58 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, что после многолетней работы в Донецке с «Шахтером» ему было нетрудно адаптироваться к Петербургу.

«После Донецка мне не было сложно адаптироваться. Россия и Украина для меня — одна и та же страна. Их разделила случайность, история. Но для моих сверстников это все бывший Советский Союз. Обычаи и жизнь здесь одни и те же, способ мышления идентичен, тип поведения — тоже.

В Петербурге я увидел город с фантастической историей. В июне, когда я только приехал, его улицы были наполнены туристами. И я с самого начала осознавал ответственность, которая заставит меня отдать абсолютно все за этот клуб и за этот город.

„Зенит“ нельзя рассматривать отдельно от Петербурга. Клуб обязан соответствовать уровню его истории, традиции и культуры».

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