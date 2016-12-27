«Ливерпуль» разгромил «Сток Сити»

В поединке 18-го тура АПЛ «Ливерпуль» уверенно обыграл «Сток Сити».

Ливерпуль, стадион «Энфилд».

«Ливерпуль» - «Сток Сити» - 4:1 (2:1)

Голы: Лаллана 35, Фирмино 44, Имбула 60 (аг), Старридж 70 — Уолтерс 12.

«Ливерпуль»: Миньоле, Ловрен, Клаван, Клайн, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Мане, Лаллана (Джан 69), Фирмино (Морено 79), Ориги (Старридж 70).

Главный тренер: Юрген Клопп.

«Сток Сити»: Грант, Шоукросс, Питерс, Джонсон, Мартинс Инди, Уэлан (Собхи 66), Имбула, Аллен, Диуф (Афеллай 75), Крауч (Бони 84), Уолтерс.

Главный тренер: Марк Хьюз.

Предупреждения: Аллен 36.

Судья: Майкл Оливер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.