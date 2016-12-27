«Ростов» полностью погасил долги перед игроками

Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал, что «Ростов» полностью погасил долги по зарплате перед футболистами. Выплаты за участие в Лиге чемпионов дончане также получили практически полностью, за исключением 2 млн евро.

«На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов.

Премиальные выплачены в полном объеме за Лигу чемпионов. Средства от УЕФА за участие в турнире? От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух млн евро, поступили на расчетный счет клуба».

Ранее сообщалось, что в Лиге чемпионов «Ростов» заработал не менее 17.7 млн евро.