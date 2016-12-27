«Ростов» полностью погасил долги перед игроками
Вчера, 23:07 | Источник: 161.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал, что «Ростов» полностью погасил долги по зарплате перед футболистами. Выплаты за участие в Лиге чемпионов дончане также получили практически полностью, за исключением 2 млн евро.
«На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов.
Премиальные выплачены в полном объеме за Лигу чемпионов. Средства от УЕФА за участие в турнире? От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух млн евро, поступили на расчетный счет клуба».
Ранее сообщалось, что в Лиге чемпионов «Ростов» заработал не менее 17.7 млн евро.
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Для спонсоров важно -- чтобы они давали деньги -- а зато их приглашали в ВИП-ложу на победные матчи и награждения клуба; и чтобы в важнейших турнирах -- ЛЕ, ЛЧ, в решающих матчах ЧР, КР, СКР все видели логотип спонсора.
Вот поэтому те спонсоры, что разочаровались в Торпедо, Динамо и так далее -- будут рады предложить свои деньги успешному и растущему Ростову.
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Удачи.
Без долгов в Новый год!!!
Ростову удачи!!!
Поздравляю Ростов.
Да и спонсоров не мешало бы добавить, в следующем сезоне будет гораздо сложнее выживать.
P.S КББ просто демон...респектище.