Рейтинг@Mail.ru

«Ростов» полностью погасил долги перед игроками

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Ростов
Вчера, 23:07 | Источник: 161.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал, что «Ростов» полностью погасил долги по зарплате перед футболистами. Выплаты за участие в Лиге чемпионов дончане также получили практически полностью, за исключением 2 млн евро.

«На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов.

Премиальные выплачены в полном объеме за Лигу чемпионов. Средства от УЕФА за участие в турнире? От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух млн евро, поступили на расчетный счет клуба».

Ранее сообщалось, что в Лиге чемпионов «Ростов» заработал не менее 17.7 млн евро.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:19
ответ пользователю Остапчук 67 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:19
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 00:14
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:08
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:07
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 00:06
, чтобы видеть комментарии
  4
Вчера 23:33
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:25
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 23:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:15
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
19:46 Бюджет «Крыльев Советов» на следующий год составит 500 млн рублей 8
18:16 «Анжи» продаст своих ведущих игроков в связи с финансовой ситуацией в клубе 152
17:33 Видео ЦСКА: «С Новым и-го-годом!» 71
17:25 Фото Лоськов и Пашинин прошли стажировку в «Атлетико» 13
Сергей Колотовкин
«Волшебства не будет» (Д. Мороз)
Заканчивается декабрь, и блогер «Соккер.ру» Сергей Колотовкин подводит итоги года, призывая всех нас хоть иногда верить в чудеса.
Комментариев: 18
13:41 ФАС одобрила продажу 74% акций московского «Динамо» 51
26 декабря 2016
12:44 «Ростов» может возобновить сотрудничество с Саввиди 17
25 декабря 2016
Станислав Горин
Впечатляющие цифры чемпионата России
«Соккер.ру» раскрывает карты «Спартака», «Зенита», ЦСКА и остальных клубов. Весь мир российской лиги в понятных и показательных цифрах и фактах!
Комментариев: 44
14:55 Видео Глушаков встретился с болельщиком, сказавшим: «Глушаков - это похороны» 47
23 декабря 2016
11:00 К Мундиалю-2018 в Калининграде появятся остановки в виде футбольных мячей 7
все материалы по этой теме
Турниры