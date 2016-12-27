Роналду шесть лет подряд забивает минимум 55 мячей за год

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду уже несколько лет подряд держит свою планку результативности на высоком уровне. В этом году на счету Роналду 55 голов - 42 за «сливочных» и 13 - в составе сборной Португалии.

В 2015 году португалец поражал ворота 57 раз, в 2014 - 61, в 2013 на счету форварда 69 забитых мячей (личный рекорд), в 2012 - 63 точных выстрела, а в 2011 Роналду забил 60 голов.

Таким образом, Криштиану шесть лет подряд забивает минимум 55 мячей за год.

Напомним, что Роналду был признан спортсменом года в Европе по версии информагентств.