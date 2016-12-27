Рейтинг@Mail.ru

Радимов: «Мы в Петербурге надеемся, что „Зенит“ сможет догнать „Спартак“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Зенит, Радимов Владислав
Вчера, 23:34 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов верит, что питерцы смогут настигнуть «Спартак» во второй части чемпионата России. На данный момент «сине-бело-голубые» отстают от «красно-белых» на 5 очков.

«Смотришь чемпионат России, и чувствуется, что „Зенит“ где-то недобрал свои очки, где-то потерял. Всё-таки запас прочности у „Зенита“ огромный, и мы в Петербурге надеемся, что сможем догнать „Спартак“, отыграть это отставание. Конечно, „Спартак“ и „Зенит“ будут усиливаться. Думаю, в первую очередь эти две команды разыграют чемпионство, но не будем забывать, сколько очков в весенней части отыгрывалось теми же „армейцами“.

Есть разные примеры, и пять очков — это не так много. Тем более между этими клубами будет личная встреча, хоть она и пройдёт в Москве. У „Зенита“ есть все шансы на то, чтобы побороться за титул».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:10
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:05
, чтобы видеть комментарии
  3
Вчера 23:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:57
Показать
Немного троллинга
  3
Вчера 23:56
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 23:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:51
, чтобы видеть комментарии
  7
Вчера 23:51
, чтобы видеть комментарии
  4
Вчера 23:49
Показать
Немного троллинга
  0
Вчера 23:48
, чтобы видеть комментарии
  4
Вчера 23:45
, чтобы видеть комментарии
  3
Вчера 23:44, редактировал 27.12.2016, 23:44
, чтобы видеть комментарии
  5
Вчера 23:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
23:45 Аленичев: «Возвращение к тренерской работе? Пока не хочу об этом говорить» 5
22:27 Глушаков: «Сказал Джикии, что ждём „проставы“» 26
22:16 Луческу: «Все масс-медиа поддерживают „Спартак“» 65
20:58 Луческу: «Россия и Украина для меня - одна и та же страна, их разделила случайность» 157
20:12 Глушаков: «В „Спартаке“ уже выучили итальянский мат» 36
20:03 Ловчев: «Для меня Траоре - олицетворение провала ЦСКА» 26
19:54 Фото Луческу: «Пишут, что „Зениту“ часто ставят пенальти, но мы же атакующая команда» 132
16:25 Терюшков: «Широков ещё года 2-3 способен играть на высоком уровне» 19
12:40 Уилкшир: «Уверен, что „Динамо“ вернётся в РФПЛ в 2017 году» 29
12:38 Канчельскис: «Смолов должен бежать из России» 54
все материалы по этой теме
Турниры