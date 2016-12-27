Радимов: «Мы в Петербурге надеемся, что „Зенит“ сможет догнать „Спартак“»

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов верит, что питерцы смогут настигнуть «Спартак» во второй части чемпионата России. На данный момент «сине-бело-голубые» отстают от «красно-белых» на 5 очков.

«Смотришь чемпионат России, и чувствуется, что „Зенит“ где-то недобрал свои очки, где-то потерял. Всё-таки запас прочности у „Зенита“ огромный, и мы в Петербурге надеемся, что сможем догнать „Спартак“, отыграть это отставание. Конечно, „Спартак“ и „Зенит“ будут усиливаться. Думаю, в первую очередь эти две команды разыграют чемпионство, но не будем забывать, сколько очков в весенней части отыгрывалось теми же „армейцами“.

Есть разные примеры, и пять очков — это не так много. Тем более между этими клубами будет личная встреча, хоть она и пройдёт в Москве. У „Зенита“ есть все шансы на то, чтобы побороться за титул».